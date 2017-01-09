Заявление Картера о нулевом вкладе России в борьбу с ИГ сочли истерикой

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Заявление министра обороны США Эштона Картера о "нулевом" вкладе России в борьбу с запрещенной группировкой "Исламское государство" является "истерикой на закате". Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Россия внесла нулевой вклад в урегулирование ситуации в Сирии. Такое заявление сделал уходящий глава Пентагона Эштон Картер в интервью американскому телеканалу NBC.

По словам министра обороны, из-за якобы бездействия Москвы США были вынуждены в одиночку бороться с запрещенной в том числе и в нашей стране группировкой "Исламское государство". Хотя именно Россия совместно с Турцией выступила гарантом прекращения огня на территории Арабской республики, отмечает "ТВ Центр".

Кроме того, при поддержке наших военных от террористов освобожден стратегически важный город - Алеппо. Из зон боевых действий эвакуированы мирные жители, а населению ежедневно доставляют гуманитарную помощь. В Москве заявление Картера назвали "истерикой на закате". По словам вице-спикера Ирины Яровой, слова главы Пентагона — "полный провал, когда нервы сдали и единственный маневр — обвинить во всем того, кто эффективен в борьбе с терроризмом, — Россию". Слова депутата приводит сайт "Единой России".