На Камчатке от стаи голодных собак спасли детеныша нерпы

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Сотрудники МЧС на Камчатке спасли детёныша нерпы. Его обнаружили на льду прямо возле жилых домов. На животное напали голодные собаки. Местные жители отогнали стаю, а затем вызвали спасателей. Нерпу поймали, отвезли в безопасное место и выпустили в открытое море. Спасением морских тюленей занимаются и в Санкт-Петербурге, там действует специальный центр.

Это не тюлень, а какая-то ластоногая собачка, говорят зоологи. Питомец буквально не дает прохода. Караулит у двери, и едва завидев Вячеслава и Елену со всех ног, точнее ласт, кидается навстречу. Сейчас края бассейна покрыты острыми льдинками, а то бы вылез на берег, проситься на ручки, передает "ТВ Центр".

"Вечером, когда оттепель особенно, он часто пытается залезть на ручки, прижаться. С удовольствием бы жил в человеческом жилище", - рассказал специалист Центра реабилитации ластоногих при водоканале Санкт-Петербурга Вячеслав Алексеев.

В центр реабилитации ластоногих при городском водоканале самец балтийской нерпы попал умирающим крохой. Его так и назвали Крошик. Весил меньше четырех килограммов. Самый маленький тюлень, когда-либо попадавший к людям. Таких малышей супруги Вячеслав и Елена каждую весну находят на берегу Финского залива. Тюленят отрывает от родных лежбищ, когда начинают таять огромные льдины. Люди выхаживают их, лечат, растят, а летом выпускают обратно на волю. Крошика уже привозили на выпуск вместе с остальными собратьями, но он отказался уплывать от людей. Пришлось вернуть его обратно в бассейн, тюлень, кажется, этому несказанно рад.

То ли слишком ленивый, то ли слишком умный, шутят зоологи. За три сезона проведенных в центре, Крошик так и не научился самостоятельно ловить рыбу. Еду берет только из рук.

За десять лет работы с тюленями, такого сложного пациента зоологи встречают впервые. Крошик, в отличие от своих собратьев, необыкновенно любопытен и общителен.

Сейчас в Центре реабилитации Крошик - единственный пациент. Неравнодушные люди уже обеспечили его питанием до лета. В марте здесь появятся новые питомцы, а этого дружелюбного хищника снова попытаются выпустить на волю. А если не получится, придется искать ему новое место жительства. Возможно, Крошику понравится выступать перед зрителями в зоопарке или дельфинарии, раз уж он так полюбил людей.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное Бюро. "ТВ Центра", Санкт-Петербург.