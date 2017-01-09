Российские туристы застряли в Турции из-за снегопада

Теги: италия турция сербия снег мороз Погода

Из-за непогоды многие россияне, отдыхавшие за границей, были вынуждены продлить отпуска. В Турции снежная буря парализовала авиасообщение. Сильные морозы сковали Балканы, в Сербии этой ночью было до минус 16. Аномально холодно сейчас и в Италии.

Знаменитые водопады Марморе в области Умбрия постепенно превращаются в лёд. Зрелище завораживающее и, как говорят местные жители, редчайшее. В центральных провинциях Италии до минус пяти, но для Апеннин это настоящее стихийное бедствие. Снегопады и сильный ветер привели к тому, что улицы городов приходится расчищать вручную, спецтехники не хватает. Перенесены авиарейсы, остановлено движение паромов и поездов. В ряде провинций отменены занятия в школах. В области Молизе из-за опасности гололёда прекращено движение грузового транспорта, на дорогах который день стоят сотни грузовиков, передает "ТВ Центр".

"Мы стоим здесь с ночи четверга, потому что префект Изернии запретил грузовому транспорту ехать дальше. А уже понедельник", - рассказал водитель Лоренцо Локулано.

"Там впереди есть большая груда соли. Но грузовик, который её развозит и рассыпает по дороге, пробил оба колеса. Это бред какой-то. Вот вам и Италия. Мы ничего ни у кого не просим, мы просто хотим добраться до дома, до наших семей. А это просто позор", - заявил водитель Франческо.

Тяжелее всего приходится жителям населённых пунктов, пострадавших от недавних землетрясений, туда переброшены дополнительные отряды спасателей. Жертвами холодов уже стали шестеро бездомных.

Страдают от морозов и в других государствах Европы. В Сербии уже до минус 16 градусов. "Температура снаружи вечером была минус 16, а в зданиях – минус один. Мы делаем, что можем: раздаём тёплую одежду и одеяла, устанавливаем обогреватели. Но это не разрешает ситуацию. Здесь много дыма и много людей с респираторными заболеваниями. Состояние которых, вероятно, ухудшится в ближайшие дни", - сообщил руководитель отделения организации "Врачи без границ" в Сербии Стефан Муассен.

Минус 17 градусов в столице Боснии. В стране замерзают реки, которые раньше льдом не покрывались. Теплоэлектростанции работают на пределе возможностей. Аномальный мороз добрался и до Турции. Движение судов прекращено по Босфору. В аэропорту Стамбула из-за снегопада отменены сотни авиарейсов. Среди других пассажиров не могут вернуться на родину и наши соотечественники.

"Мы должны были восьмого числа вылетать из Даламана в Стамбул и затем рейсом "Аэрофлота" из Стамбула в Москву. "Турецкие авиалинии" отменили все местные рейсы. И некоторые рейсы они отменяли в последний момент. Все перевалы засыпаны снегом, а те, кто попытался доехать на машине, ехали 18 часов и всё равно опоздали на рейсы, поэтому мы были вынуждены остаться здесь на три дня больше", - сказал турист из России Юрий Подольный.

По прогнозам турецкой госметеослужбы, снегопады в Стамбуле продолжатся до конца вторника.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".