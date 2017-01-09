Все школы Волгограда закрыли на карантин

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Все 140 школ Волгограда и Волжского закрыли на карантин до 15 января включительно. Ранее заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе превысила эпидемический порог на 51%. Детские сады на карантин не закрываются.

В целях снижения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ принято решение ввести карантин для учащихся всех классов всех школ Волгограда и Волжского. Об этом ТАСС сообщил глава Роспотребнадзора по Волгоградской области Александр Злепко. По его словам, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Волгограде превысила эпидемический порог на 51%.

По данным мэрии, всего в Волгограде 140 школ. Они будут закрыты на карантин до 15 января включительно.

В надзорном ведомстве по региону также уточнили, что детские сады в Волгограде на карантин не закрываются. При этом во всех дошкольных учреждениях проводятся "утренние фильтры". Это означает, что больные дети в детсады допускаться не будут.

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