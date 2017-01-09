В Одессе экс-бойцы "Правого сектора" подорвались при попытке сделать бомбу

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В результате взрыва в частном доме в Одессе погибли два человека. Как сообщили местные СМИ, взрыв произошел по вине проживавшего в доме бывшего бойца "Правого сектора" (запрещенная в России организация). Он пытался изготовить взрывное устройство. На месте взрыва были найдены высверленные корпуса гранат.

В Одессе при попытке изготовить бомбу подорвался бывший боец "Правого сектора". Об этом сообщило издание "Думская" со ссылкой на источник в прокуратуре.

Взрыв произошел в частном доме на улице Ефима Геллера. По данным источника, погибли два человека, один из которых - 70-летний хозяин дома, другой - гражданин России, бывший боец "Правого сектора", арендовавший жилплощадь. Кроме того, в больницу доставлена 92-летняя женщина, которой удалось выжить после взрыва.

По данным прокуратуры, на месте происшествия были найдены высверленные корпуса гранат Ф-1 и РГД, из которых пытались извлечь тротил. По мнению экспертов, сначала взорвалась одна из гранат, а затем бытовой газ.

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