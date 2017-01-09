Трамп ответил Мэрил Стрип на критику в его сторону

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Избранный президент США Дональд Трамп назвал Мэрил Стрип "приверженкой Хиллари" и обвинил ее в предвзятости в ответ на критику в его сторону. Ранее актриса на церемонии вручения премии "Золотой глобус" вспомнила случай, когда Трамп спародировал репортера с инвалидностью. По словам Стрип, это "разбило ей сердце".

Актриса Мерил Стрип во время своей речи на вручении премии "Золотой глобус" раскритиковала избранного президента Дональда Трампа. В частности, она вспомнила случай, когда Трамп спародировал репортера с инвалидностью во время его кампании, пишет The New York Times. По словам 67-летней актрисы, этот случай поразил ее и "разбил ей сердце".

Трехкратная обладательница премии "Оскар" упомянула инцидент, который произошел в 2015 году на митинге в Южной Каролине. Трамп позже отрицал, что он подражал репортеру.

"Это разбило мое сердце, и я до сих пор не могу забыть этот случай, потому что это не было в кино. Это была реальность", - сказала Стрип. По словам актрисы, такая модель поведения не должна идти "сверху". "Насилие провоцирует насилие", - подчеркнула она.

В кратком телефонном интервью The New York Times Трамп сказал, что "не удивлен" тому, что он подвергся нападению со стороны "либеральных людей из мира кино". Избранный президент США сказал, что не видел выступление Стрип. При этом он назвал актрису "приверженкой Хиллари".

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