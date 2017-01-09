Выпавшую из окна пьяную москвичку спасло дерево

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Москвичка случайно выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Девушку спасло дерево, за которое она зацепилась во время падения.

На юге Москвы с высоты пятого этажа упала девушка. Инцидент произошел на Пролетарском проспекте.

По данным Life, москвичка случайно вывалилась из окна. От гибели девушку спасло дерево, пролетев несколько метров, она зацепилась за ветку.

Пострадавшая доставлена в больницу. Предположительно, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства инцидента изучают правоохранители.

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