На Кожуховской ветке впервые в Москве идет прокладка двухпутного тоннеля — Собянин

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве при строительстве Кожуховской линии впервые используют тоннелепроходческий щит большого диаметра.

Для строительства Кожуховской линии столичной подземки в практике метростроения в Москве впервые используют тоннелепроходческий щит большого диаметра. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, инспектируя ход работ по проходке перегонного тоннеля от станции "Косино" в сторону станции "Юго-Восточная" строящейся Кожуховской линии метро.

"Метростроители работают и в выходные, и в морозные дни. Работа не останавливалась ни на час. Мы находимся на строительстве одной из самых больших веток метро - "Кожуховской", которая пройдет от "Авиамоторной" до "Некрасовской" и обеспечит улучшение транспортного обеспечения москвичей. Помимо этого она позволит разгрузить перегруженную ветку до "Выхино" и "Котельники". Часть этой линии строится двухпутным щитом диаметром 10,8 метра. Это уникальный щит для Москвы, впервые идет такая проходка. Это сооружение высотой с трехэтажный дом, огромное сооружение. Вот его запустили в строй", - приводит слова Собянина агентство "Москва".

Как отметил мэр, в настоящее время запущен один такой щит, а через два месяца будет запущен второй.