В аудитории одного из петербургских вузов нашли тело преподавателя

Теги: санкт-петербург самоубийство вуз Происшествие

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины в здании университета авиационного приборостроения в Санкт-Петербурге. Сообщается, что погибший был заведующим лабораторией на кафедре управления качеством. По предварительным данным мужчина совершил самоубийство.

В одной из аудиторий Государственного университета авиационного приборостроения обнаружили тело преподавателя. Об этом сообщил Life.

По данным издания, погибший был заведующим лабораторией на кафедре управления качеством. Тело 64-летнего мужчины обнаружила сотрудница вуза.

"По предварительным данным мужчина совершил самоубийство, мотивы которого в настоящее время устанавливаются", - сообщили в пресс-службе регионального ГСУ Следственного комитета.

По факту обнаружения тела начата доследственная проверка. Место происшествия осмотрено следователями при участии эксперта в сфере судебной медицины. Тело преподавателя доставлено в морг для установления причины смерти.

По предварительным данным, мужчина повесился, привязав петлю к батарее отопления. Как сообщила "Российская газета", предсмертную записку обнаружить не удалось.

Читайте также:

Выпавшую из окна пьяную москвичку спасло дерево

В Одессе экс-бойцы "Правого сектора" подорвались при попытке сделать бомбу

В Москве годовалую девочку убило упавшим телевизором