В Москве после ухода жены скончался художник Шафранский

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В квартире на юго-востоке Москвы найден мертвым известный художник Александр Шафранский. По предварительным данным, живописец покончил с собой.

На юго-востоке Москвы найдено тело художника Александра Шафранского. Предположительно, мужчина покончил с собой.

Как пишет Life, племянница живописца заявила в правоохранительные органы о пропаже своего родственника. После этого наряд МЧС прибыл к дому Шафранского, вскрыл дверь квартиры и обнаружил живописца мертвым.

Причиной самоубийства, по словам родных, стали проблемы во взаимоотношениях с женой, которая не так давно ушла от художника.

Александр Шафранский являлся членом Союза художников России и Международного союза художников ЮНЕСКО.

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