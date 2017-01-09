В Красногорске возобновлена подача горячей воды и отопления

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Аномальные морозы ударили в минувшие выходные в Московском регионе. К таким холодам оказались не готовы инженерные сети сразу нескольких подмосковных городов Королёва и Люберец. Восстановить теплоснабжение оказалось непросто. В Красногорске городская котельная вставала дважды - в субботу и в воскресенье. Мороз повредил котлы. И хотя сейчас систему отопления удалось запустить, требуется время, чтобы отогреть заледеневшие дома.

Два минувших дня жителям Красногорска запомнятся надолго. Все это время дома было немногим теплее, чем на улице, передает "ТВ Центр".

В однокомнатной квартире Михаила Новыша спасает только застекленный балкон. За ночь температура упала на 5 градусов. С рождественской ночи тепло, как и горячая вода больше здесь не появлялись. "Пока не фатально, но если трубы замерзнут - будет фатально", - отметил Михаил Новыш.

Чтобы этого не произошло, и чтобы дом не выхолаживался, первый и второй этажи подъездов обогревают тепловыми пушками. В результате аварии в котельной, снабжающей теплом несколько микрорайонов, с аномальным холодом один на один в своих квартирах остались почти 12 тысяч жителей Красногорска. На помощь городским силам брошены специалисты ЖКХ со всей Московской области.

"Мы с рабочей группой подвезли оборудование, необходимое для обогрева подъездов", - сообщил директор Московской областной аварийно-восстановительной службы Роман Захаров.

Мобильные электростанции, пункты обогрева, штаб. Пока велись работы по устранению неисправности, для местных жителей были созданы альтернативные условия. Но такая забота "не грела".

"Батареи - 0 градусов. У нас маленькие дети, мы переживаем, что система разморозится, и кто нам будет оплачивать этот ремонт", - посетовала местная жительница Наиля Магазева.

В более выигрышном положении оказались те, у кого газовая колонка, а значит, была горячая вода.

Утром в понедельник аварийные работы были завершены. Новость о том, что котельная работает в штатном режиме, была встречена чуть не аплодисментами.

"Основная причина - неустановленный слив теплоносителя управляющей компанией. 26 домов только у одной УК. Семь домов включили в течение ночи, два утром. Сейчас мы начинаем включать все остальные", - сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Однако эффекта сразу никто не заметил. Тепло пошло в квартиры только через 2-3 часа. На настоящий момент все три котла котельной Красногорского завода имени Зверева запущены. А значит, возобновлена подача горячей воды и отопления в 84 многоквартирных дома.

Анастасия Мартынова, Кирилл Макаров, "ТВ Центр".