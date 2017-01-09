К Мурманску и Крыму приближаются самолеты-разведчики США

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Два разведывательных самолета США направляются к российским рубежам на севере и юге страны. По данным сайтов, отслеживающих передвижение военной авиации, самолет RC-135W направляется в сторону Мурманской области. Другой самолет - P-8A Poseidon движется в сторону Крыма.

Два самолета-разведчика США приближаются к российским границам с севера и юга. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на западные сайты, отслеживающие передвижения военной авиации.

Стратегический разведывательный самолет RC-135W с позывным SNOWY20, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, летит вдоль норвежской территории в направлении Мурманской области. Его сопровождает заправщик KC-135T.

Патрульный самолет P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, движется в воздушном пространстве Болгарии в сторону Крыма.

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