Собянин: в Москве впервые используется уникальный тоннелепроходческий комплекс

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Тоннелепроходческий комплекс под именем "Лилия", который начал свою работу перед Новым годом, несмотря на морозы и праздники, каждый день продолжает бурить землю от будущей станции "Косино" Кожуховской линии в сторону "Нижегородской улицы". Для метро это историческое событие. Впервые запущен щит диаметром более 10 метров.

Так уж сложилось, что всю самую тяжелую работу в метро доверяют женщинам. Это мировая традиция. Тоннели Московской подземки уже прокладывают "Ольга", "Татьяна", "Надежда". Наконец теперь черед "Лилии". Гигантский тоннелепроходческий щит бережно уложен под землю, передает "ТВ Центр".

С высоты кажется, что конструкция неподвижна, однако мощные лопасти вгрызаются в землю, сантиметр за сантиметром прокладывая тоннель. В день "Лилия" проходит 10 метров. Грунт по конвейеру поступает на поверхность.

Первые 50 метров строители называют тестовыми. Щит настраивают, задают ему точную траекторию. На мониторах изображения сразу с 4 камер.

Щит в столицу доставили в разобранном виде из Германии. Сначала везли автотранспортом до речного порта, затем по воде до Санкт-Петербурга, а уже оттуда вновь на фурах до Москвы. На изготовление и проектирование конструкции ушел целый год, а вот смонтировали "Лилию" всего за месяц.

Технология для столичных метростроевцев новая — позволяет экономить деньги, а главное, время. По двухпутному тоннелю поезда будут курсировать между станциями "Нижегородская улица" и "Юго- Восточная" новой Кожуховской линии метро.

"Розовая" ветка протянется от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов вдоль Рязанского проспекта, выйдет за МКАД в районе Жулебина. Конечной станцией будет "Некрасовка", всего же их 9. Общая протяженность линии более 17 километров. Для обслуживания поездов на юго-востоке столицы строят электродепо "Руднёво", а это новые рабочие места. В целом же именно Кожуховская линия должна дать юго-востоку столицы новый импульс развития.

Матвей Шестаков, Михаил Федоров, Максим Панкин. "ТВ Центр", Москва.