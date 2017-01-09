Собянин: в Москве впервые используется уникальный тоннелепроходческий комплекс
Теги: Москва собянин метро строительство
Тоннелепроходческий комплекс под именем "Лилия", который начал свою работу перед Новым годом, несмотря на морозы и праздники, каждый день продолжает бурить землю от будущей станции "Косино" Кожуховской линии в сторону "Нижегородской улицы". Для метро это историческое событие. Впервые запущен щит диаметром более 10 метров.
Так уж сложилось, что всю самую тяжелую работу в метро доверяют женщинам. Это мировая традиция. Тоннели Московской подземки уже прокладывают "Ольга", "Татьяна", "Надежда". Наконец теперь черед "Лилии". Гигантский тоннелепроходческий щит бережно уложен под землю, передает "ТВ Центр".
С высоты кажется, что конструкция неподвижна, однако мощные лопасти вгрызаются в землю, сантиметр за сантиметром прокладывая тоннель. В день "Лилия" проходит 10 метров. Грунт по конвейеру поступает на поверхность.
Первые 50 метров строители называют тестовыми. Щит настраивают, задают ему точную траекторию. На мониторах изображения сразу с 4 камер.
Щит в столицу доставили в разобранном виде из Германии. Сначала везли автотранспортом до речного порта, затем по воде до Санкт-Петербурга, а уже оттуда вновь на фурах до Москвы. На изготовление и проектирование конструкции ушел целый год, а вот смонтировали "Лилию" всего за месяц.
Технология для столичных метростроевцев новая — позволяет экономить деньги, а главное, время. По двухпутному тоннелю поезда будут курсировать между станциями "Нижегородская улица" и "Юго- Восточная" новой Кожуховской линии метро.
"Розовая" ветка протянется от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов вдоль Рязанского проспекта, выйдет за МКАД в районе Жулебина. Конечной станцией будет "Некрасовка", всего же их 9. Общая протяженность линии более 17 километров. Для обслуживания поездов на юго-востоке столицы строят электродепо "Руднёво", а это новые рабочие места. В целом же именно Кожуховская линия должна дать юго-востоку столицы новый импульс развития.
Матвей Шестаков, Михаил Федоров, Максим Панкин. "ТВ Центр", Москва.
Новости по теме Тверская, 13
-
09 января 2017
На Кожуховской ветке впервые в Москве идет прокладка двухпутного тоннеля — Собянин
-
01 января 2017
Собянин пригласил бесплатно посетить музеи Москвы
-
01 января 2017
Собянин поблагодарил за обеспечение безопасности в Москве
-
01 января 2017
Число детей-сирот в Москве сократилось в два раза