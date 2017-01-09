Как москвичи пережили суровые морозы

Теги: москва мороз Погода

Погода стала чуть ли не главной темой прошедших новогодних праздников. В Москве было 35-36 градусов мороза. В столице сокращали праздничную новогоднюю программу, аэропорты отменяли рейсы, увеличилось количество обратившихся в травмпункты.

В столице традиционные русские морозы как будто в новинку. В эти дни давно отвыкшие от такой погоды москвичи сталкиваются с разными непривычными ситуациями, передает "ТВ Центр". Например, этой ночью не смогли отличить пожар от низкой облачности: пожарным поступил звонок о возгорании на последнем этаже в главном корпусе МГУ. Оказалось, никакого возгорания не было. На дым были похожи низкие облака в лучах проекторов.

Для десятков человек морозы прошли прямо-таки критично — обморожение, переломы конечностей - очень популярные диагнозы в московских больницах за последние дни.

На улице в холодные дни долго находиться вообще не рекомендуется. Чтобы не морозить горожан, в Москве изменили часы работы фестиваля "Путешествие в Рождество". Площадки теперь открыты с часа дня до семи вечера. С небольшими неприятностями столкнулись и те, кто хотел от холодов сбежать. В столичных аэропортах задержали и отменили порядка ста рейсов. Расписание сбилось, потому что самолеты и взлетно-посадочные полосы приходится очень тщательно обрабатывать противогололёдными средствами. Больше всего отмененных рейсов сейчас в "Шереметьево". Но авиадиспетчеры пытаются наладить ситуацию. В понедельник днем в Москве минус 20. Морозы пошли на спад.

Несмотря на практику регионов, когда в такую погоду закрываются образовательные учреждения, в Москве к такому еще не пришли. Все столичные школьники отправились на учебу после новогодних каникул. Исключение сделали только для совсем маленьких. Дети, которые учатся в начальной школе, могут не приходить, решение должны принимать их родители.

Елизавета Родина, "ТВ Центр".