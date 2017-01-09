Константина Райкина прооперировали после травмы

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В одной из столичных клиник прооперирован актер Константин Райкин. Ранее художественный руководитель театра "Сатирикон" получил серьезную травму ноги.

Константин Райкин прооперировали в Москве после травмы ноги. В настоящее время артист проходит реабилитацию в стационаре.

Из-за состояния здоровья актера спектакли с его участием в январе будут заменены на другие. Об этом рассказали в пресс-службе театра "Сатирикон", передает АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что у 66-летнего Райкина диагностировали разрыв сухожилия мышцы бедра. По словам актера, он получил травму в результате падения. "Не заметил ступеньку и оступился" – цитирует Life Константина Райкина.

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