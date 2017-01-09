В Красноярске умер трехлетний мальчик после обрезания на дому

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Сотрудники СК по Красноярскому краю возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетнего мальчика. Ребенок скончался после операции по обрезанию крайней плоти, проведенной ему на дому. Следователи уже допросили проводившего процедуру хирурга, который является знакомым матери мальчика.

В Красноярске трехлетний мальчик умер после того, как ему в домашних условиях была проведена процедура обрезания. В результате возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", пишет "Ридус".

Следователи уже допросили 28-летнего хирурга, который 6 января проводил операцию. Он является знакомым матери ребенка.

Перед процедурой мальчику был сделан обезболивающий укол. Однако после операции состояние ребенка ухудшилось. Несмотря на попытки матери вылечить сына лекарствами, он по неизвестным причинам скончался в тот же день.