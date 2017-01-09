Команда Трампа "разбила сердце" бессменному ведущему инаугураций в США

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Команда избранного президента США Дональда Трампа не пригласила вести инаугурации диктора Чарльза Бротмана, который проводил эти церемонии с 1960-х годов. Вместо него в роли ведущего выступит 58-летний радиоведущий Стив Рэй. Бротман заявил, что новость о том, что он не приглашен на инаугурацию, "разбила ему сердце".

Команда избранного президента США Дональда Трампа не пригласила на инаугурацию бессменного ведущего этих церемоний с 1960-х годов Чарльза Бротмана. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на издание The Hill.

Диктор Чарльз Бротман традиционно вел церемонии инаугурации с 1957-го года. По его словам, новость о том, что его не пригласили вести церемонию "разбила ему сердце".

"Я занимался этим в течение 60 лет. Я уничтожен", - сказал 89-летний диктор.

Переходная команда Трампа пообещала, что Бротман станет "Почетным председателем" дикторов. Место ведущего церемонии достанется 58-летнему радиодиктору Стиву Рэю. Бротман пожелал преемнику удачи и заявил, что надеется "что у него получится хорошо". Рэй в свою очередь отметил, что не считает, что лишил своего предшественника почетной роли.

"Я не считаю, что стал ему заменой или занял его место, просто так вышло, что я стал следующим", - сказал ведущий.

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