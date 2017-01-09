Следствие просит продлить Улюкаеву домашний арест до апреля

Теги: Уголовное дело арест суд улюкаев

Следственные органы настаивают на продлении ареста бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, который обвиняется в получении крупной взятки. Рассмотрение этого вопроса назначено на вторник.

Следствие просит продлить на три месяца, до 15 апреля, домашний арест экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву. Об этом сообщает "Русская планета" со ссылкой на информацию Басманного суда столицы. Рассмотрение ходатайства назначено на 10 января.

Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года при получении взятки в размере двух миллионов долларов. По версии следствия, он вымогал деньги за положительную оценку сделки по покупке "Роснефтью" акций "Башнефти".

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