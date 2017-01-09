На севере Москвы обнаружено мумифицированное тело мужчины

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В одной из квартир на Ленинградском проспекте найдено мумифицированное тело мужчины. Отмечается, что оно находилось там в течение одного месяца. В ходе осмотра останков не было обнаружено признаков насильственной смерти.

В столичном районе Сокол обнаружено мумифицированное тело мужчины. Останки были найдены в одной из квартир на Ленинградском проспекте. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"При вскрытии входной двери квартиры на Ленинградском проспекте, дом 69, в дверном проеме в сидячем положении обнаружены мумифицированные останки 58-летнего хозяина жилища. Установлено, что смерть наступила около месяца назад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на теле не выявлено внешних признаков насильственной смерти.

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