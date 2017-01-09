Путин порадовался притоку иностранных ученых в вузы

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Владимир Путин встретился в Кремле с ректором Высшей школы экономики. Ярослав Кузьминов рассказал президенту, что в некоторых российских вузах количество нанятых иностранных ученых превысило число уехавших в западные университеты россиян. Путин назвал тенденцию хорошей, но заметил, что это должны быть те специалисты, "которые нам нужны".

Владимир Путин встретился в Кремле с ректором Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ректор информировал президента о результатах проделанной работы и о перспективах развития учебного заведения. Кузьминов доложил о том, как реализуется программа "5-100", она была запущена в 2012 году по указу главы государства.

Её цель - вывести ведущие вузы страны на международный уровень. Ещё одним поводом для встречи стал приближающийся юбилей - 25-летие образования Вышей школы экономики.