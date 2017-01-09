В Кремле устали от обвинений в кибератаках

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "серьезно устали" от частых заявлений США о причастности Москвы к кибератакам на серверы Демократической партии. По его словам, эта ситуация напоминает "охоту за ведьмами".

Постоянные обвинения со стороны Вашингтона в причастности Москвы к кибератакам на США изрядно утомили Кремль, признался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У нас наблюдается серьезная усталость от этих обвинений", - отметил представитель Кремля.

Он добавил, что эта ситуация "в полный рост" напоминает "охоту за ведьмами", передает "Интерфакс". "Мы понимаем, что наши американские коллеги в разные этапы своей истории проходили такие этапы "охоты на ведьм". Мы помним такие периоды истории, мы знаем, что потом они сменяются более трезвыми специалистами, более трезвыми подходами, ориентированными все-таки на диалог, а не эмоциональные припадки", - заявил Песков.

По его словам, в публичной части доклада о хакерских атаках на США нет доказательств причастности России к этому. "С нашей точки зрения, по-прежнему звучат абсолютно ничем не подкрепленные голословные обвинения на достаточно любительском, эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, применим к высокопрофессиональной работе реально высококлассных спецслужб", - подчеркнул он.

При этом Песков заявил, что опубликованная часть доклада доступна для всех, в том числе для президента России Владимира Путина. Он отметил, что не может сказать, насколько детально глава государства изучил этот доклад.

7 января WikiLeaks высмеяла источники сведений, на которых был построен доклад разведки США о вмешательстве России в выборы в этой стране. Там обратили внимание на то, что доклад "основан на просмотре телевидения и чтения твиттов". Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что причиной хакерских атак на серверы Демократической партии стала халатность Национального комитета, а Москва тут не при чем.