В московских аэропортах отменено 40 авиарейсов из-за непогоды

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В столичных аэропортах отменено 40 рейсов. Еще 34 будут выполнены с опозданием. Это решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий в Москве.

В аэропортах Москвы отменено 40 авиарейсов, еще 34 задержаны. По информации портала "Яндекс.Расписание", в аэропорту "Шереметьево" отменено 30 рейсов, восемнадцать будут выполнены с опозданием. В "Домодедово" не будут выполнены восемь рейсов, еще 16 задержаны. Во "Внуково" отменено два авиарейса.

Причиной отмены и задержек рейсов стали погодные условия. По данным МЧС, до утра вторника в Москве будет наблюдаться туман с ухудшением видимости до 200-500 метров. Отмечается, что его появление связано с повышенной влажностью, сильным морозом и безветрием. Об этом сообщает агентство "Москва".

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