В Москве вор избил кассира упаковкой королевских креветок
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В одном из продовольственных магазинов на востоке столицы покупатель избил упаковкой королевских креветок кассира, которая пыталась предотвратить кражу. Злоумышленник в настоящий момент находится под подпиской о невыезде.
В супермаркете на Халтуринской улице в Москве один из посетителей попытался украсть пачку замороженных королевских креветок. Однако преступление заметила сотрудница магазина, работающая на кассе. Вор пытался скрыться, избив женщину краденым товаром, однако был задержан по горячим следам, сообщает Life.
В настоящий момент продолжается расследование этого преступления.