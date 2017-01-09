В Амстердаме задержаны приехавшие из Донбасса с обломками МН17 журналисты

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Нидерландские журналисты Микель Шпеккерс и Стефан Бэк задержаны в аэропорту Амстердама. По данным СМИ, они вернулись из Донбасса, где побывали на месте крушение MH17. С собой они провезли обломки разбившегося авиалайнера. Кроме того, в прокуратуре Нидерландов подозревают, что журналисты также вывезли останки тел погибших пассажиров.

Полиция в аэропорту Амстердама задержала журналиста из Нидерландов Микеля Шпеккерса, который прилетел с востока Украины. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание Nltimes, у него были изъяты обломки авиалайнера МН17, которые он обнаружил на месте крушения самолета в Донбассе.

Вместе с тем, в прокуратуре Нидерландов заявили, что в сумках у Шпеккерса могут находиться не только металлические детали, но и человеческие останки. В голландском надзорном ведомстве подчеркнули, что задержанный отказался передать властям свои снимки и видеозаписи с места крушения.

При этом сам Шпеккерс отметил в Twitter, что и так собирался отдать добытые данные властям, однако полиция изъяла у него все вещи.

Отмечается, что журналист ездил в Донецк, чтобы снять документальный фильм о жизни в регионе. Кроме того, он посетил место крушения самолета МН17.

Между тем, как сообщает "Российская Газета", правоохранительные органы Нидерландов так и не смогли объяснить причину конфискации журналистских материалов. Об этом рассказал сам Шпеккерс. По его словам, в полиции назвали незаконным то, что он собрал и провез предметы с места крушения МН17. "Они только сказали: это незаконно, это запрещено. Но когда я попросил их указать статью закона, в которой это было прописано, они мне не ответили. И до сих пор ничего не сказали по этому поводу", - подчеркнул он.

По его словам, 8 января ему вместе с коллегой Стефаном Бэком, также задержанным в Амстердаме, удалось "через Голландский союз журналистов добиться судебного запрета на доступ" к собранной информации. "Это означает, что полиция не имеет права трогать материалы, или изучать их без специального разрешения", - добавил он.

Задержание Шпеккерса и Бэка произошло в Амстердаме 7 января.

Boeing-777 компании Malaysia Airlines, который совершал рейс по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. Большинство из них были гражданами Нидерландов.