В МЧС предупредили о возможных ДТП в Москве из-за тумана

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В столице в ближайшие дни ожидается туман и ухудшение видимости. Из-за погодных условий возможно увеличение числа ДТП.

В Москве с 14:00 9 января до 11:00 10 января ожидается туман и ухудшение видимости. Как сообщили в МЧС, это может привести к затруднению движения транспорта и увеличению количества ДТП, передает ТАСС.

Водителям рекомендовано не совершать резких маневров, обгонов и перестроений. Кроме того, спасатели напоминают, что включать дальний свет фар категорически запрещается. Если туман слишком густой и видимость на дороге не превышает двух метров, необходимо прекратить движение, включить аварийную сигнализацию и прижиматься к правой обочине дороги.

Пешеходам в МЧС советуют использовать светоотражающие элементы на одежде.