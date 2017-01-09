Курящим сотрудникам могут увеличить рабочий день

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Минздрав предлагает увеличить рабочий день для курильщиков. Об этом говорится в антитабачной концепции на 2017-2022 годы. Ранее стало известно, что в ведомстве также рекомендуют полностью запретить продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже после достижения ими совершеннолетия.

В антитабачной концепции Минздрава на 2017-2022 годы говорится о возможности увеличения продолжительности рабочего дня для сотрудников пропорционально времени, потраченному на курение табака. Копия документа находится в распоряжении RNS.

Кроме этого, ведомство предлагает непрерывно повышать ставки на табачные изделия до уровня налогообложения среди стран Европейского региона ВОЗ, в том числе ввести налог на розничную продажу обычных и электронных сигарет в размере 10% от цены товаров и направить вырученные средства в бюджеты регионов.

Ранее стало известно, что Минздрав планирует ввести запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Такой запрет может начать действовать в 2033 году.

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