Boeing-737 аварийно сел во "Внуково" из-за проблем с закрылками

Теги: самолет внуково Происшествие посадка

В столичном аэропорту "Внуково" аварийно сел пассажирский самолет из-за сбоя механизации закрылков. Он совершал полет из Краснодара в Москву. Отмечается, что аварийная посадка прошла успешно.

Пассажирский самолет Boeing-737, выполнявший рейс из Краснодара в Москву, аварийно сел в столичном "Внуково" из-за проблем с закрылками. Об этом сообщает портал Life со ссылкой на источник в аэропорту. "Механизация не перешла из положения "5" в положение "15", экипаж применил резервную систему", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийная посадка лайнера прошла успешно. Информации о пострадавших в результате данного инцидента нет.

Читайте также:

В московских аэропортах отменено 40 авиарейсов из-за непогоды