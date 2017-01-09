Захарова заподозрила хакеров во взломе мозга Обамы

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутливой форме прокомментировала появление публичной части доклада Нацразведки США о причастности Москвы к кибератакам. По ее словам, если "русские хакеры" и взломали что-то, то это мог быть "мозг Обамы".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад спецслужб США о причастности Москвы к кибератакам.

"Мне кажется, "русские хакеры" если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о "русских хакерах", - написала она в Facebook.

Ранее публикацию доклада прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле "серьезно устали" от частых заявлений США о причастности Москвы к кибератакам. Он добавил, что эта ситуация напоминает "охоту на ведьм".

7 января Нацразведка США опубликовала часть доклада о том, что Россия якобы причастна к хакерским атакам на серверы Демократической партии во время выборов американского президента. Позднее этот документ раскритиковал избранный президент США Дональд Трамп.

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