Принимавшая таблетки для похудения 16-летняя девочка умерла в Татарстане

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В Набережных Челнах скончалась 16-летняя девочка, принимавшая таблетки для похудения. Препараты направлены на экспертизу. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

В Татарстане девочка-подросток внезапно почувствовала себя плохо и скончалась до приезда медиков. Инцидент произошел в Набережных Челнах, передает "Интерфакс".

Известно, что 16-летняя девочка принимала таблетки для похудения. В настоящее время препараты направлены на экспертизу.

Правоохранители проводят доследственную проверку. Все обстоятельства устанавливаются.

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