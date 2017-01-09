Военный корабль США открыл огонь в сторону иранских катеров

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Военный корабль США открыл предупредительный огонь по четырем иранским катерам, которые находились в опасной близости от него. Отмечается, что экипаж американского эсминца пытался наладить контакт с иранцами, но они не отвечали на его запросы. Подчеркивается, что арабские лодки находились на расстоянии 800 метров от корабля США.

Эсминец Военно-морских сил США Mahan сделал три предупредительных выстрела по четырем иранским военным катерам, которые на высокой скорости приблизились к нему на опасное расстояние в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство Reuters. Данный инцидент произошел в воскресенье.

Подчеркивается, что американский военный корабль попытался наладить радиоконтакт с иранскими лодками, но они не отвечали на его просьбы замедлить ход. Затем Mahan произвел предупредительные выстрелы, а находящийся на его борту вертолет также сбросил сигнальную дымовую шашку.

Отмечается, что иранские лодки прошли на расстоянии 800 метров от американского эсминца, который сопровождал два других корабля ВМС США.

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