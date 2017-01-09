Посольство США в Москве прекратило выдачу виз из-за подтопления

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Консульский отдел посольства США в Москве приостановил выдачу виз из-за подтопления в здании. Об этом говорится в сообщении американского диппредставительства. Там добавили, что экстренные запросы будет рассматривать отдел граждан США.

В Москве приостановлена выдача виз консульским отделом посольства США. Как говорится в сообщении американского диппредставительства, это произошло из-за подтопления в здании.

Там подчеркнули, что консульский отдел временно не будет оказывать "визовые услуги, связанные с выдачей неиммиграционных и иммиграционных виз, а также рассматривать несрочные запросы от американских граждан до дальнейшего уведомления".

"Отдел американских граждан будет рассматривать экстренные запросы", - говорится в сообщении диппредставительства. Там добавили, что для срочных визовых запросов у граждан есть возможность обращаться в консульский отдел по электронной почте.