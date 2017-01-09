Белоруссия вводит пятидневный безвизовый режим для граждан США и ЕС

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Президент Белоруссии подписал указ, разрешающий безвизовый въезд на территорию страны гражданам 80 государств на срок не более 5 суток. Отмечается, что документ направлен на активизацию путешествий в страну бизнесменов и туристов. Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который разрешает безвизовый порядок въезда в страну на срок не более 5 суток для граждан 80 государств. Об этом сообщается на сайте администрации президента страны. "Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный документ направлен на активизацию путешествий для бизнесменов, туристов, частных лиц, которые имеют общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки.

Кроме того, подчеркивается, что устанавливаемый порядок безвизового передвижения не будет касаться людей, прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России, а также лиц, намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России.

Этот указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

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