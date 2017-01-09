В Нидерландах у журналистов конфисковали материалы по крушению MH17

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В Нидерландах полиция конфисковала у местных журналистов материалы по крушению самолета MH17. Репортеров задержали в аэропорту Амстердама, куда они вернулись из Донбасса. На юго-востоке Украины журналисты снимали документальный фильм и посетили место крушения лайнера "Малайзийских авиалиний" около села Грабово. Там они собрали обломки лайнера, которые с лета 2014 года остаются на месте катастрофы.

Голландские журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс провели в Донбассе без малого восемь дней, работая над документальным фильмом о жизни в регионе. Посетили они и место катастрофы малайзийского Boeing у деревни Грабово. Пообщались с очевидцами. Собрали для исследования часть обломков. После чего вернулись в Нидерланды, где репортеров задержали прямо в аэропорту, передает "ТВ Центр".

"У представителей правоохранительных органов создалось впечатление, что не все объекты, которые имеют отношение к расследованию, журналисты передадут властям добровольно. Поэтому багаж обоих журналистов был задержан и подвергнут досмотру в аэропорту", - рассказали местные СМИ.

Все вещи журналистов, включая обломки, что они нашли в районе падения MH17, полиция конфисковала. Но с чего вдруг столь пристальное внимание к тем небольшим кускам металла или обшивки, которые, возможно, хотели утаить репортеры. Вряд ли они смогут пролить свет на произошедшее? Или все-таки смогут, приведя к выводам совершенно противоположным официальной версии, под которую изначально все данные и подгонялись. Это касается и сбора данных на месте катастрофы. Оттуда ведь увезли далеко не всё, на что указывают и голландские журналисты.

А ведь в расследовании подобных катастроф пристальное внимание именно к деталям. Выводы международных следователей же фактически основываются на данных из социальных сетей, показаниях неизвестных свидетелей и якобы перехваченных переговорах ополченцев, подлинность которых никто подтвердить не может. В предварительном докладе, что представили в сентябре прошлого года, есть, правда, ссылка на некие американские и европейские снимки со спутников. Но предоставить их общественности комиссия так и не смогла, сославшись на секретность данных.

"Есть концепция и все, что противоречит этой концепции, любые факты, которые противоречат этой концепции, им не нужны. И они стараются их ликвидировать, арестовать. Забыть. Чтобы ничего такого не было, потому что они выполняют политический заказ", - отметил военный обозреватель ТАСС Владимир Литовкин.

Никто, например, до сих пор не увидел и сведений от Киева. Речь о том, где находились украинские "Буки" в момент катастрофы МН17. Где переговоры диспетчеров, которые вели самолет? И, наконец, где данные о работе украинских ПВО в тот день? Все эти вопросы международная комиссия проигнорировала, как и выводы российского концерна "Алмаз-Антей", занимающегося производством ЗРК "Бук". Его данные, с которых был снят гриф секретности, и математические расчеты международные следователи приобщать к делу отказались.

Александр Панюшкин, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".