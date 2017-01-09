В воронежском зоопарке зафиксирован птичий грипп

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Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в нескольких регионах России. Очаги заболевания выявлены в двух районах Краснодарского края. Инфекция обнаружена также на одном из предприятий Ростовской области - там пришлось уничтожить все поголовье индеек. В Воронеже в понедельник закрыли зоопарк. В новогодние праздники там началась массовая гибель птиц. Чтобы предотвратить распространение опасной инфекции, сотрудникам пришлось усыпить всех пернатых, включая виды, внесенные в Красную книгу.

Зоопарк и территория прилегающего парка закрыты на неопределенный срок. С понедельника здесь карантинная зона. Причиной стала массовая гибель пернатых. Первые случаи были зафиксированы еще 4 января. После анализа в областной ветлаборатории назвали причину - птичий грипп. Выделенный тип вируса, поразивший обитателей воронежского зоопарка – H5N8. Случаев заражения людей именно этим видом гриппа не было, но весь персонал врачи все-таки взяли под наблюдение, передает "ТВ Центр".

"Совместно с Роспотребнадзором и специалистами был обследован весь обслуживающий персонал. На сегодня случаев заболевания не обнаружено, все здоровы. Причиной данного вируса распространения может быть и через предметы ухода, и через обувь, и через корма, и через помет. Поэтому в настоящее время источник не установлен", - рассказал руководитель Управления ветеринарии Воронежской области Семён Першин.

Чтобы предотвратить распространение опасной инфекции, было принято решение усыпить всех птиц. Зоопарк, по сути, лишился одной из основных экспозиций. Более полутора сотен особей 44 видов, некоторые из них - краснокнижные. Например, орлан, утка мандаринка, два вида орлов. Заселить новых птиц можно будет лишь после трехкратной дезинфекции вольеров и нескольких проверок.

"Воронежский зоопарк посещает достаточно большое количество людей со всего города. В связи с этим данный факт является под пристальным вниманием прокуратуры. Про ответственность сложно говорить, здесь как административная, так и уголовная может предусматриваться. Но это по результатам проверки. Надо будет устанавливать, кто завозил, кто кормил", - сообщил помощник прокурора Воронежа Денис Печенкин.

Чаще всего переносчиками вируса являются перелетные птицы, например, дикие утки. С начала нового года грипп был обнаружен в Чехии, Китае и на Украине. Вспышки инфекции выявлены и в нескольких районах Краснодарского края. Чтобы ликвидировать очаги, на обширных территориях введен карантин. Под угрозой - две зоны в радиусе пяти километров.

Никита Васильев, "ТВ Центр".