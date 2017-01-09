В Тюмени отравились 12 хоккеистов клуба МХЛ "Кузнецкие Медведи"

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Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту массового отравления в клубе Молодежной хоккейной лиги "Кузнецкие Медведи". Ранее в Тюмени были госпитализированы 12 хоккеистов, а также администратор и массажист команды. В региональном департаменте здравоохранения заявили, что состояние у всех госпитализированных стабильное.

В Тюмени из-за массового отравления госпитализированы хоккеисты клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Кузнецкие Медведи". Как сообщает ТАСС, вместе с ними в больницу доставили администратора и массажиста команды.

"Игроки молодежной хоккейной команды "Металлург" из Новокузнецка обратились с жалобами на острые боли в животе и жидкий стул. В областную инфекционную больницу для контроля госпитализированы 14 человек, еще 16 осмотрены. У госпитализированных состояние стабильное, уже наблюдается положительная динамика", - рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Вместе с тем, отмечается, что анализы всей команды находятся на исследовании. Предварительно поставлен диагноз острый гастроэнтерит. "Учитывая продолжительность и характер симптомов, можно предположить, что заболевание могло возникнуть до прибытия в Тюмень", - подчеркнули там.

Прокуратура Тюменской области уже начала проверку по данному факту. В частности, будет проведена внеплановая проверка в гостиничном комплексе, в котором жили и питались хоккеисты.

В связи с инцидентом матчи "Кузнецких медведей" с ханты-мансийскими "Мамонтами Югры" перенесены.

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