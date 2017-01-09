Прокуратура может пожизненно лишить прав гонщицу Багдасарян

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Прокуратура Москвы выразила готовность ходатайствовать о пожизненном лишении прав гонщицы Мары Багдасарян. По данным суда столичного района Аэропорт, у нее имеется заболевание, которое противопоказано к управлению автомобилем. Ранее сообщалось о наличии у Багдасарян 55 неоплаченных штрафов.

Столичная прокуратура готова ходатайствовать о пожизненном лишении водительских прав известной любительницы уличных гонок Мары Багдасарян после результатов проверки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя прокуратуры Москвы Елену Россохину. Она отметила, что по данным судебного участка столичного района Аэропорт, Багдасарян неоднократно нарушала правила дорожного движения и уклоняется от уплаты наложенных на нее штрафов.

"Из данного документа следует, что у Багдасарян, неоднократно нарушавшей правила дорожного движения и уклонявшейся от уплаты наложенных на нее штрафов, имеется заболевание, которое противопоказано к управлению транспортным средством. Если в ходе проверки этот факт найдет свое подтверждение, прокурор обратится в суд с исковым заявлением о прекращении действия права Багдасарян на управление транспортным средством с тем, чтобы исключить с ее стороны угрозу для безопасности других участников дорожного движения", - сказала Россохина.

Она также добавила, что такого рода заявления обычно рассматриваются районным судом.

Ранее сообщалось, что Багдасарян была задержана полицией за 55 неоплаченных штрафов.

Наиболее известный инцидент с участием девушки произошел в мае прошлого года, когда группа представителей "золотой молодежи" устроила гонку на внедорожнике по дорогам Москвы, уходя от преследования полицейских, оскорбляя их и грубо нарушая правила. Суд приговорил Багдасарян к штрафу, административному аресту и исправительным работам.

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