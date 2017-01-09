В посольстве США в Москве произошло повреждение системы пожаротушения

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В Мосводоканале рассказали о том, какие именно проблемы с водоснабжением случились в здании посольства США в Москве. Представитель городской службы подчеркнул, что речь идет о повреждении на внутренней разводке системы пожаротушения здания.

В здании посольства США в Москве произошло повреждение на внутренней разводке системы пожаротушения, рассказали в Мосводоканале. Как отмечает ТАСС, из-за этого на время отключилось водоснабжение.

"Мосводоканал не получал от посольства США претензий по поводу водоснабжения", - добавил представитель городской службы.

Ранее сообщалось, что в Москве приостановлена выдача виз консульским отделом посольства США. Тогда в дипмиссии заявляли о подтоплении в здании.