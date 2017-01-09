Россия зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии
Теги: сирия минобороны турция Сирийский конфликт
В российском Минобороны сообщили, что в Сирии зафиксирован 31 случай нарушения перемирия за сутки. О 14 из них сообщили в российской части представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения.
Россия зафиксировала 14 случаев нарушения перемирия в Сирии за сутки, о чем сообщили в Минобороны.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения за сутки зафиксировано 14 нарушений, из них в провинциях: Хама – восемь, Латакия – два, Дамаск – два, Алеппо – два", - говорится в сообщении.
Между тем, турецкая сторона зафиксировала за сутки 17 нарушений. Пять из них произошли в провинции Хама, столько же - в Алеппо. Еще четыре случая зафиксированы в Дамаске. По одному нарушению произошло в Диръе, Латакии и Хомсе.
"По всем зафиксированным фактам нарушений проводятся разбирательства и принимаются все меры для исключения повторения подобных случаев", - отметили российские военные.
Также отмечается, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, возросло до 1097.
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