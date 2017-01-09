Российский бегун Дылдин дисквалифицирован на 4 года

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CAS дисквалифицировал российского бегуна Максима Дылдина на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отмечается, что он отстранен от соревнований с 6 января 2017 года.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на 4 года российского легкоатлета Максима Дылдина за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

"Максим Дылдин признан виновным в нарушении статьи правил соревнований Международной федерации легкой атлетики (IAAF) "Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб" и дисквалифицирован на 4 года. Дисквалификация вступает в силу с 6 января 2017 года", - говорится в сообщении.

Дылдин является чемпионом Европы 2010 года в эстафете 4х400 метров.

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