Российский бегун Дылдин дисквалифицирован на 4 года
Теги: Спорт допинг дисквалификация легкая атлетика
CAS дисквалифицировал российского бегуна Максима Дылдина на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отмечается, что он отстранен от соревнований с 6 января 2017 года.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на 4 года российского легкоатлета Максима Дылдина за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.
"Максим Дылдин признан виновным в нарушении статьи правил соревнований Международной федерации легкой атлетики (IAAF) "Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб" и дисквалифицирован на 4 года. Дисквалификация вступает в силу с 6 января 2017 года", - говорится в сообщении.
Дылдин является чемпионом Европы 2010 года в эстафете 4х400 метров.
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