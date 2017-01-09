Два человека погибли в результате ДТП с участием маршрутки в Подмосковье

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В Московской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси. В результате аварии погибли водитель и пассажир легковушки. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

В Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибли два человека и еще четверо пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Московской области.

"Вечером 9 января на 19 километре Ново-Угличского шоссе водитель автомобиля Lada Granta по невыясненным причинам выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным такси. В результате аварии погибли водитель и пассажир Lada, а в маршрутном такси пострадали четыре человека, все они доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают полицейские, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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