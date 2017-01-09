Песков назвал доклад спецслужб США о кибератаках любительским

Теги: Политика сша хакер россия

В понедельник в Кремле заявили, что голословные обвинения доклада разведки США о хакерских атаках прозвучали "на достаточно любительском эмоциональном уровне". По словам Дмитрия Пескова, в Москве от этих обвинений наблюдается серьезная усталость". Он сравнил публикацию доклада с охотой на ведьм.

Чем ближе день инаугурации избранного президента США, тем больше истерии в речах его противников и сочувствующих уходящей команде Белого дома. Единственная оставшаяся карта, которую Барак Обама и его сторонники считают козырной и пытаются играть ею до последнего, обнародованный доклад разведки США о якобы вмешательстве России в американские выборы. Инициатором этого был назван лично Владимир Путин. Сам Дональд Трамп пока с какими-либо однозначными комментариями на этот счет не выступал. Его помощница лишь рассказала прессе, что только после инаугурации Трамп примет решение о том, будут ли со стороны американской администрации какие-либо меры в отношении Москвы, передает "ТВ Центр".

Зато уже сидящий на чемоданах Барак Обама охотно общается с журналистами. Уходящий президент напоследок предостерег сограждан от чрезмерной симпатии к врагу США Путину и решил обеспокоиться судьбой не только своей страны – всей Европы.

"Отчасти причиной, по которой я просил провести это расследование, было не просто желание осудить то, что происходило в последние несколько месяцев, но скорее - убедиться в том, что мы понимаем, что это то, что Путин делал в течение некоторого времени в Европе. Изначально, в бывших союзных государствах, где было много русскоязычных, но позже и в странах западной демократии, наших союзниках по блоку НАТО, где грядут выборы. Я предвижу, что такие вещи могут произойти там снова", - отметил Обама.

Сразу несколько авторитетных западных изданий разразились тревожными статьями относительно дальнейших отношений Москвы и Вашингтона. Авторитетная британская The Times пугает читателей тем, что Трамп преподнесет Путину Украину на блюдце, связанную и разделанную, а вопрос о статусе Крыма будет снят с мировой повестки дня. Журналисты Guardian тоже уверены, что будущий американский лидер подыгрывает российскому, и даже вынесли эту информацию в заголовок.

Французская Le Monde озаботилась тем, что отношения Обамы и Трампа ухудшились. И что будущий глава Белого дома проявляет сдержанность к обвинениям Кремля в хакерских атаках и не реагирует на доводы разведки.

"Столь конфликтная передача власти достойна сожаления. Однако дестабилизация американских спецслужб еще более досадна, поскольку она выходит далеко за рамки внутриполитической напряженности. Она ослабляет США перед лицом России в тот момент, когда президент Путин все дальше простирает усилия по утверждению на международной арене, а западные демократии, втянутые в разного рода кризисы, находятся в упадке", - пишет издание.

В Кремле доклад американских спецслужб, конечно, видели - часть документа есть в открытом доступе - но не нашли в нем ничего, что стоило бы читать детально.

"Опубликованная часть фактически кроме разочарования ничего не вызывает, потому что попытаться нанизать такое количество эмоций на такой скудный материал - это, конечно, вызывает недоумение. Обвинения звучат на достаточно любительском эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, применим к высокопрофессиональной работе высококлассных спецслужб. У нас наблюдается серьезная усталость от этих обвинений. Это напоминает в полный рост охоту за ведьмами", - рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Громкие, но бездоказательные заявления американских спецслужб прокомментировали и в российском МИД. "Мне кажется, "русские хакеры" если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о "русских хакерах", - указала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Пока никакого общения с командой Дональда Трампа, обвиняемого со всех сторон в излишних симпатиях к Кремлю, у официальной Москвы нет. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, если и произойдет, то никак не раньше инаугурации. Россию на торжественной церемонии 20 января представит посол Сергей Кисляк.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".