Минздрав доработает антитабачную концепцию

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Официальный представитель Минздрава России Олег Салагай заявил, что концепция по противодействию распространению курения табачной продукции отправлена на доработку. По его словам, она будет согласована с федеральными органами исполнительной власти.

Концепция по противодействию распространению курения табачной продукции отправлена на доработку, заявил официальный представитель ведомства Олег Салагай. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Данный документ является проектным: он будет доработан с учетом позиций, высказанных федеральными органами исполнительной власти", - подчеркнул он.

Представитель Минздрава напомнил, что проект предусматривает запрет на продажу табачных изделий гражданам, которые родились после 2015 года. Кроме того, концепция включает в себя полный запрет на потребление табака в коммунальных квартирах, на остановках и во всех видах общественного транспорта. Еще может быть запрещено курение в личном транспортном средстве в присутствии детей, в подземных и надземных пешеходных переходах. "Также недопустимым станет курение в присутствии лиц, возражающих против употребления табака, вне зависимости от типа помещения", - добавил Салагай.

Вместе с тем, концепция предполагает приравнять электронные сигареты к обычным в плане регулирования, увеличить площадь предупреждения о вреде курения на сигаретных пачках, а также усилить ответственность за несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией.

Представитель ведомства отметил, что курение является ведущей причиной смерти. "В России ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 тысяч до 400 тысяч граждан", - сказал он.

Кроме того, Салагай рассказал, что за время проведения антитабачной кампании распространенность курения среди взрослого населения в России сократилась примерно на четверть. В свою очередь, распространенность курения у детей в возрасте 13-15 лет снизилась почти в три раза: с 25,4% в 2004 году до 9,3% в 2015 году.

Ранее предложение Минздрава об ограничении продажи сигарет прокомментировал официальный представитель президента России Дмитрий Песков. По его словам, такие идеи необходимо серьезно обсуждать. "Естественно, ведомство, которое занимается здравоохранением в первую очередь продвигает свои ведомственные ориентиры. Конечно, такие предложения могут выноситься, но потом они подлежат очень серьезному обсуждению и принятию во внимание достаточно большого количества точек зрения, а не только точки зрения одного ведомства", - отметил представитель Кремля.

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