Трамп назвал Мерил Стрип "прихвостнем Хиллари"

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В Лос-Анджелесе определили победителей кинопремии "Золотой глобус". Голливудская ассоциация иностранной прессы признала драму Бари Дженкинса "Лунный свет" лучшим фильмом. Сенсацией стал трогательный мюзикл об истории любви голливудских мечтателей - "Ла-Ла Ленд". Картина собрала сразу семь статуэток. Не обошлась церемония без политики. Объектом шуток и критики стал избранный президент Дональд Трамп.

Киномюзикл "Ла-Ла-Лэнд" установил рекорд. Помимо того, что лента стала лучшим "комедийным фильмом", она ещё и собрала все 7 номинаций, в которых была представлена: лучший сценарий, саундтрэк и заглавная песня. Награды взяли исполнители главных ролей в этом мюзикле - Эмма Стоун и Райан Гослинг, передает "ТВ Центр". Лучшим режиссёром признан также создатель именно этой картины - Дэмьена Шазелл. Он явно был несколько растерян, но нужные слова нашёл.

"Я хочу поблагодарить голливудскую ассоциацию иностранной прессы. Поблагодарить моих родителей - за поддержку, за то, что верили в меня. Когда я сказал, что хочу снимать кино, мне было 3 года. И они ответили: "Окей". Спасибо им большое", - сказал режиссер.

Лучшей драматической картиной стала лента "Лунный свет" Барри Дженкинса. Фильм рассказывает о жизни простого афроамериканца в неблагополучном пригороде Майами в период рассвета наркоторговли. В номинации лучший драматический сериал победила лента "Корона". "Золотой глобус" получила британская актриса Клэр Фой, исполнившая в этом фильме роль британской королевы - Елизаветы II.

Лучшим фильмом на иностранном языке признана лента "Она" Пола Верховена. За главную роль в ней "Глобус" получила Изабель Юппер. В этой же категории были представлены и три российские картины - Андрея Кончаловского, Кирилла Серебрянникова и Костаса Марсана. Но в число претендентов они не вошли. Специальную награду за выдающиеся заслуги в кинематографе вручили американской актрисе Мэрил Стрип. В своей благодарственной речи она вызвала бурную реакцию зала, обвинив избранного президента США Дональда Трампа в том, что он позволил себе спародировать журналиста-инвалида.

"Был один поступок, который ошеломил меня. Это был тот момент, когда человек, претендующий на наиболее уважаемую должность в нашей стране, передразнил репортера с ограниченными возможностями - того, кого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор. Это, в некотором роде, разбило мне сердце, и я все еще не могу выбросить произошедшее из своей головы, потому что это было не кино. Это была реальность", - сказала Стрип.

Дональд Трамп в долгу тоже не остался. И связал нападки актрисы с поражением Хиллари Клинтон, за которую Стрип агитировала в ходе предвыборной кампании. "Мерил Стрип - одна из самых переоценённых актрис в Голливуде. Она не знакома со мной лично, но позволила себе нападки в мой адрес во время вручения "Золотых глобусов". Она - прихвостень Хиллари, которая с треском проиграла", - отметил Трамп.

Эпизод с пародией в исполнении Трампа произошёл ещё в 2015 году. Но Голливуд, который традиционно поддерживает демократов, этот случай запомнил.

Сергей Псурцев, Олег Гаврилов, "ТВ Центр".