Роналду стал обладателем "Золотого мяча" 2016 года по версии ФИФА

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Криштиану Роналду получил "Золотой мяч" как лучший футболист прошлого года по версии ФИФА. Церемония вручения награды проходила в швейцарском городе Цюрих.

Португальский футболист Криштиану Роналду стал обладателем награды "Золотой мяч", которая вручается лучшему футболисту года по версии ФИФА. Об этом сообщается на официальном сайте федерации. Отмечается, что португалец получил этот приз из рук президента ФИФА Джанни Инфантино на специальной церемонии в Цюрихе.

В 2016 году Роналду стал обладателем Кубка чемпионов УЕФА в составе мадридского "Реала". Кроме того, в прошлом году со сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы.

Роналду занял первое место в списке бомбардиров Лиги чемпионов сезона 2015/16 (16 голов), и второе место в чемпионате Испании (35 мячей). На Евро-2016 он забил три гола.

Ранее в декабре португалец удостоился звания лучшего футболиста года по версии французского журнала France Football.

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