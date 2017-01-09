В здании Госархива в центре Москвы произошло задымление

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В столице произошло задымление в помещении Государственного архива на Большой Пироговской улице. В настоящее время на место происшествия выехали спасатели.

В центре столицы произошло задымление в здании Государственного архива России. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах. "В здании на улице Большая Пироговская, дом 17, происходит задымление", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для проверки информации о задымлении по данному адресу выехали спасатели МЧС.