Улица в Анкаре названа именем убитого российского посла Карлова
Одной из улиц в Анкаре официально присвоено имя убитого в турецкой столице российского посла Андрея Карлова. Предложение о переименовании улицы, на которой стоит посольство России, единогласно поддержали депутаты муниципального собрания.
Депутаты муниципального собрания Анкары единогласно поддержали предложение присвоить улице, на которой стоит посольство России, имя убитого посла Андрея Карлова. Об этом говорится в письменном заявлении муниципалитета турецкой столицы, передает "Интерфакс".
Ранее с предложением о переименовании улицы выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Это случилось на следующий день после убийства Андрея Карлова.
Нападение на Андрея Карлова произошло 19 декабря в Галерее современного искусства во время выступления на открытии фотовыставки. Выстреливший ему в спину молодой человек позднее был ликвидирован.
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