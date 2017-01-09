В Афинах заявили о смерти российского консула

Теги: греция Происшествие смерть

В российском посольстве в Афинах заявили о смерти 55-летнего консула Андрея Маланина. Ранее в понедельник его тело было найдено в квартире в греческой столице. В диппредставительстве подчеркнули, что смерть дипломата наступила от естественных причин.

Российский консул в Афинах найден мертвым в своей резиденции. Об этом сообщает греческое издание Protothema.

Отмечается, что 55-летний дипломат в понедельник утром не вышел на работу. При этом, ни с кем из своих коллег он не связывался и на звонки не отвечал. Полиция Афин приехала к его квартире и вскрыла ее. Там на полу они обнаружили тело консула.

Между тем, в посольстве России в Греции подтвердили смерть своего сотрудника. Как сообщает ТАСС, его имя - Андрей Маланин. "Смерть наступила от естественных причин", - отметили в российском диппредставительстве в Афинах.