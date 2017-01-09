Минюст предложил лишать людей единственного жилья за долги

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Минюст России подготовил законопроект о лишении должников своего единственного жилья. Отмечается, что взыскать можно будет только жилье, которое вдвое превышает норму по площади или стоимости. В настоящее время этот проект находится на стадии общественного обсуждения.

Министерство юстиции России разработало законопроект, который предусматривает возможность лишения должников единственного жилья. Об этом сообщает ТАСС. В настоящее время в России существует запрет на данную меру.

Отмечается, что законопроект предлагает разрешить кредиторам обращать взыскания на единственную жилплощадь должников только при условии, если стоимость или площадь жилья в два раза превышает норму жилого помещения, положенного им по закону. Эта норма в отдельных частях России разнится от 14 до 18 квадратных метров на человека.

Подчеркивается, что в данный момент документ находится на стадии общественного обсуждения. Кроме того, в пояснительной записке к проекту Минюста сказано, что, по мнению Конституционного суда России, законоположение о данном запрете требует доработки.