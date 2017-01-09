США расширили "список Магнитского"

Теги: Политика сша санкции скр

Министерство финансов США в понедельник расширило санкционный "список Магнитского". Под ограничительные меры попали еще пять российских граждан, включая главу Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении пяти российских граждан России в связи с "актом Магнитского". Об этом сообщает "Интерфакс". В чёрный список попали Станислав Гордиевский, Дмитрий Ковтун, Андрей Луговой, Геннадий Плаксин, а также председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Так называемый "акт Магнитского" был принят властями США в 2012 году. Он предусматривает использование санкций против должностных лиц России, виновных, по мнению Вашингтона, в нарушении прав человека. Россия со свой стороны неоднократно призывала США не политизировать это дело.