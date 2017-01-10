ВВС США обвинили российских пилотов в опасном сближении над Сирией

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Российские военные самолеты периодически выходят на опасное сближение с американскими воздушными судами в небе над Сирией. Об этом заявили пилоты ВВС США. Военные летчики отметили, что опасаются пагубных последствий любого подобного инцидента.

Американские военные обвиняют пилотов ВКС России в незнании правил безопасного расхождения транспортных средств, либо неспособности или нежелании соблюдать их. Летчики ВВС США заявили, что российские пилоты допускают опасные сближения в небе над Сирией. Об этом со ссылкой на американских летчиков пишет газета Wall Street Journal.

"Они редко меняют курс или вообще не меняют. Мы уходим в сторону. Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не хотим, чтобы они задели одного из нас", - заявил журналистам командир 380 экспедиционного звена ВВС США бригадный генерал Чарльз Коркорян.

В связи с этим в ВВС США опасаются, что может возникнуть новый виток напряженности между Москвой и Вашингтоном. "По статистике боевые самолеты чаще разбиваются из-за механических неисправностей, а не из-за того, что судно сбили. Однако в обстоятельствах войны люди будут больше склоняться к выводу о том, что самолет был сбит умышленно", - отметил полковник ВВС США Дэниел Мэннинг.

В Пентагоне считают, что необходимо усилить координацию между вооруженными силами двух стран. Предполагается, что избранный президент США Дональд Трамп может расширить сотрудничество с Россией в данном направлении.

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